Как рассказали агентству в ведомстве, у следователей изначально были видеозаписи с камер видеонаблюдения, из которых можно было узнать о перемещениях фигурантов дела. «Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.

СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

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