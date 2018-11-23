Происшествия

СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе
РБК
03:45

Как рассказали агентству в ведомстве, у следователей изначально были видеозаписи с камер видеонаблюдения, из которых можно было узнать о перемещениях фигурантов дела. «Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.
РБК03:45

Подробнее о событии

Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от обвинений - СКР по РБ

Башинформ08:04

В СК прокомментировали алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании

РИА Новости07:00

СКР по РБ прокомментировал появление алиби у обвиняемых в изнасиловании дознавателя из Уфы

ProUfu.ru05:25

«Вести» публикуют полное видео алиби бывшего полицейского Салавата Галиева – одного из трех обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе

ГТРК Башкортостан04:29

СК Башкирии назвал алиби подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских способом защиты от обвинений

Горобзор.ру03:49

Появилось видео, которое доказывает алиби одного из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы

КП - Уфа03:22

Следствие назвало данные об алиби экс-полицейских в Башкирии способом защиты от обвинений

ТАСС01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Происшествия

На северо-западе Москвы два человека погибли во время пожара на складе

Обновлено в 16:03
Происшествия

В Уфе пятилетний ребенок провалился в открытый люк

Обновлено в 16:39
Происшествия

В Одессе полиция задержала 49 человек за драку во время суда

Обновлено в 16:36
Происшествия

Во Франции обезвреживают угрожающего взрывчаткой участника протестов

Полиция Франции проводит в городе Анже на западе страны операцию по обезвреживанию человека, который угрожает взрывчаткой и требует принять в Елисейском дворце протестующих против повышения цен на топливо.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Омске подожгли двери городской мэрии

Обновлено в 16:02
Происшествия

Суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках

Обновлено в 14:57
Происшествия

Сгорел дом главы ФАР Сергея Канаева

В подмосковной Апрелевке сгорел дом, принадлежащий главе Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергею Канаеву.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Большом театре опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва

Об эвакуации ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, который сказал, что после звонка об угрозе взрыва из театра вывели около 400 человек.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Казани полиция прервала концерт группы IC3PEAK

Обновлено в 15:37
Происшествия

Посетители кафе в Волгограде отказались платить и ранили повара

В Волгограде двое посетителей кафе ранили повара после того, как отказались платить по счету.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Бывшего главу московского «Яблока» задержали у кинотеатра «Соловей»

Бывший глава московского "Яблока" Сергей Митрохин сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов после "общественной инспекции" киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Верховный суд отказался снижать срок бывшему священнику Грозовскому

Обновлено в 15:33
Происшествия

Готовившие теракт на Кубке по футболу в Москве отправятся в колонию

Обновлено в 13:09
Происшествия

Lexus протаранил бронетранспортер и сгорел под Иркутском

В Иркутской области водитель Lexus GS300 прорвал армейское оцепление и врезался в БТР на скорости 170 километров в час.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Ульяновске произошла перестрелка

В Ульяновске полиция выясняет обстоятельства ЧП в одном из дворов на улице Ливанова.
Обновлено в 15:49
ещё по теме
Уфа
Город в России
Город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского района, в состав которого не входит. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Уфа со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное