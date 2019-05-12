СК: при пожаре в самолете «Аэрофлота» выжили 37 человекМР7.ру 16:44

Ранее в ведомстве официально заявили о гибели 13 человек. При аварийной посадке и пожаре в самолете авиакомпании «Аэрофлот» выжили 37 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России. Ранее в СК рассказали, что при пожаре погибли 13 человек.

СК: при пожаре в самолете «Аэрофлота» выжили 37 человек

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