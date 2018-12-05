Следствие признало пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского не причастным к инкриминируемому преступлению и закрыло его уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате.

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Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Ампелонского Сергей Седаков.

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