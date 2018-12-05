Происшествия

СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского
РБК
05:25

Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Ампелонского Сергей Седаков.
РБК05:25
с чего всё началось

СКР прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Следствие признало пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского не причастным к инкриминируемому преступлению и закрыло его уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате.
Интерфакс05:05

Подробнее о событии

Адвокат сообщил о прекращении уголовного дела против Ампелонского

РИА Новости05:47

«Ъ» стало известно, почему прекращено уголовное преследование пресс-секретаря Роскомнадзора

Коммерсантъ06:27

СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

РБК05:25

Правоохранительные органы прекратили уголовное преследование в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Эхо Москвы06:09

СКР прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Интерфакс05:05

СК прекратил дело против чиновников Роскомнадзора

Известия05:03

Следственный комитет прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

ТАСС05:00
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Происшествия

Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном

Обновлено в 08:03
Происшествия

Поехавший в Москву дезертир с автоматом потерялся

Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились до сотрудника ведомственной охраны Юрия Петрова, сбежавшего с автоматом АКМ с поста на железнодорожном объекте во Владимирской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия

При пожаре в приюте в Москве погибли почти 20 животных

На северо-западе Москвы произошел пожар в приюте для бездомных животных на площади 200 кв. м. Об этом сообщается на странице МЧС столицы в Twitter.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей

Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр

Продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Карпинская.
Обновлено в 07:54
Происшествия

У берегов Новой Каледонии произошло новое землетрясение

У берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:28
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами фарша пропал по дороге в Петербург

Грузовик с 20 тоннами куриного фарша пропал во время перевозки груза из Брянской области в Петербург, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Самолет врезался в автомобиль в аэропорту Киева

Самолет Як-40 врезался в машину, в результате чего она перевернулась на бок. Из-за инцидента пришлось перенести рейс Киев–Одесса.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси

Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Муниципальный чиновник в Петербурге арестован по делу о мошенничестве

Заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В московском ресторане у женщины украли кольцо за 7,5 миллиона рублей

Неизвестный украл кольцо за 7,5 миллиона рублей у женщины в ресторане в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:34
Происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Обновлено в 06:22
Происшествия

Мужчина сломал нос 4-х летнему ребенку за разбитый градусник

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил 4-х летнего ребенка за разбитый градусник.
Обновлено в 07:56
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