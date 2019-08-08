Происшествия

Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал винуRT на русском 11:45

Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
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СК просит арестовать С.Фомина по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве

Агентство Москва08:56

СК просит арестовать Фомина по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля

Москва 2408:51

СК передумал обвинять активиста Фомина в организации «массовых беспорядков» и исправил релиз

Медиазона08:03

СК предъявил обвинение оппозиционеру Фомину по делу о массовых беспорядках в Москве

РИАМО09:30

Сергею Фомину предъявили обвинение по «делу 27 июля»

Интерфакс09:11

По статье 212

Российская газета09:36

Волонтера штаба Соболь обвинили в участии в «массовых беспорядках». СК изменил пресс-релиз

Дождь08:02
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Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Обновлено в 11:30
Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
Общество

В России зафиксировали рекордное число больных раком детей

Число детей до 14 лет со злокачественными образованиями составило почти 21,3 тысячи человек — это на 4,3 процента больше, чем за тот же период годом ранее.
Обновлено в 11:56
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне

Обновлено в 09:19
Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Политика

От Генпрокуратуры потребовали возбудить уголовное дело против Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Обновлено в 06:09
Экономика

Минфин предложил оптимизировать функции министерств

Министерство финансов России предложило передать часть функций министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру

Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Футбол

ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Экономика

Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Политика

Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России

Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
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