Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.

Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину

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