Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинениеГоворит Москва 08:28
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
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Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Актриса Карина Разумовская впервые стала мамой
Позже школьная любовь возобновилась — и в 2018 году Разумовская и Бурдин сыграли тайную свадьбу в Петербурге.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Наибольшее количество диагнозов насчитывается среди опухлей бронхов и лёгких — 64,71%, 11,76% — рак желудка и гортани, у 5,88% граждан с вредной работой выявили новообразования в почках.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Кадыров раскритиковал имама Шамиля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» раскритиковал деятельность имама Шамиля в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер
Прощание с fashion-директором ЦУМа и вице-президентом Mercury Аллой Вербер состоится в Торонтно утром 12 августа, сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Жена Гафта опровергла сообщения о смерти артиста
Обновлено в 07:29
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Технологии
На Тверской улице в Москве появился 5G
Обновлено в 06:22
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»
Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Обновлено в 11:22
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Футбол
Завтра «Ростов» объявит о новых трансферах
«Ростов» в своем твиттере сообщил о том, что уже завтра представит новичков команды.
Обновлено в 10:38
Общество
Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Кино
Тарантино пообещал выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
DVD-версия фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет включать вырезанные сцены, которые не вошли в оригинальную версию картины.
Обновлено в 10:42
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Авто
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером
Презентация новых Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится в 2020 году. Продажи этих моделей начнутся в Южной Америке в 2021-2022 годах.
Обновлено в 04:20
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло сборную России на турнире в Сочи
Рижское "Динамо" обыграло олимпийскую сборную России со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26