Происшествия

Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинениеГоворит Москва 08:28

Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
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СК просит арестовать С.Фомина по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве

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СК просит арестовать Фомина по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля

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