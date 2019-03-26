СК предъявил обвинение экс-министру АбызовуРИА Новости 14:35

с чего всё началось

Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Шоу-бизнес Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.

Транспорт На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.

Футбол Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Происшествия В Мексике взорвался рынок пиротехники Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.

Политика Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».

Экономика В мае россиянам пересчитают социальные пенсии С 1 января 2019 года сложилась ситуация, что пенсия у малообеспеченных россиян выросла, а доплата сократилась.

Происшествия Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.

Политика Тереза Мэй может назвать дату своей отставки завтра Британский премьер-министр Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Игры Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Армия и оружие Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.

Экономика Индекс доверия потребителей США снизился в марте Индекс доверия потребителей в США в марте снизился до 124,1 пункта с февральского показателя в 131,4 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на мэра города Иваново Задержан житель Ярославля, подозреваемый в нападении на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Политика Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2» Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.