Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру АбызовуРИА Новости 14:35
Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Следователи предъявили обвинения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).Ведомости14:38
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