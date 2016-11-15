СК предъявил обвинение экс-министру АбызовуРИА Новости 14:35

с чего всё началось

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова.

Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

Энергетика На снижение цен на нефть влияет общее замедление экономики Сегодня, 26 марта, на Европейской сессии нефть марки Brent торгуется в диапазоне $67.00−67.70 за баррель, активную поддержку ценам оказывает сокращение экспорта нефти из Венесуэлы, Ирана, так же ожидаются сокращение экспорта из Нигерии и Алжира, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Политика Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время 26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.

Политика Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Армия и оружие Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан» Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Политика Россия «временно отключит» Интернет Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Общество Работницу Шереметьево уволили за неприличный жест Сотрудница компании «Шереметьево ВИП», показавшая клиенту средний палец в ответ на вопрос о бизнес-зале, уволена из организации.

Экономика Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.

Происшествия Суд продлил арест сенатора Арашукова Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Политика Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию по ЧП Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Футбол Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.

Экономика Медведев: экономика России демонстрирует стабильность к внешним шокам Глава правительства отметил, что экономика Россия вышла на новый, стабильно высокий уровень.

Политика В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Футбол Нигерия обыграла Египет, Сенегал одержал волевую победу над Мали В другом матче сборная Мали в гостях упустила победу над Сенегалом.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.