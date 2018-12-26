Происшествия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствияТАСС12:53
"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
ТАСС12:53
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с чего всё началось
«Соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами в Москве, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей»,— сообщает пресс-служба СКР.Коммерсантъ13:51
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