Происшествия
СК попросил освободить основателя Baring Vostok Калви из СИЗОИзвестия вчера в 07:01
Следствие заявило ходатайство о переводе из СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви. Следственный комитет 10 апреля просит суд изменить меру пресечения для американского инвестора на домашний арест.
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Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Лукашенко заявил о выкручивании рук «обнаглевшей» Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком своего правительства, на котором поднял тему взаимодействия с Россией, передает агентство «Белта».
Обновлено в 04:31
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС
В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Культура
Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах
Лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Эмми», «Тони» и «Золотой глобус» актер Джеффри Раш выиграл иск о клевете, поданный против таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 04:29
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Назван главный ночной симптом рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
Офтальмологи получат статус «Московский врач»
Перечень специальностей, представители которых могут получить статус «Московский врач», пополнился.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в растрате главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову.
Обновлено в 04:20
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:58
Интернет
Google создает корпоративную социальную сеть
Представители американской корпорации Google, которая владеет одноименным поисковым сервисом, анонсировали Currents, будущий коммуникативный сервис для публичного внутрикорпоративного общения.
Обновлено в 00:57
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Политика
ЕК намерена заключить новый контракт на транзит газа через Украину
Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о необходимости заключить новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
СМИ: Решение по дальнейшей судьбе Жамалетдинова в «Лехе» еще не принято
Ранее появилась информация, что Жамалетдинов не входит в планы тренерского штаба «Леха» и покинет команду по окончании сезона.
Обновлено в 01:31
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по врагам КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР следует наносить удар по странам, которые хотят поставить Северную Корею "на колени", передает "Ренхап".
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»
Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Авто
Чем отличаются оригинальные запчасти для машины от неоригинальных
Рачительный хозяин рассуждает здраво: не стану рисковать и куплю оригинальные запчасти для своего авто.
Обновлено в 02:15