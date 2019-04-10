Происшествия
СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арестКоммерсантъ вчера в 06:20
В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест. Заседания суда по этому вопросу назначены на 11 апреля.
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Следствие попросило перевести основателя Baring Vostok из СИЗО под домашний арест
Общая газета.RUвчера в 06:41
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В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
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Скончался народный артист России Геннадий Фролов
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Впервые в Екатеринбурге проведут общегородской выпускной
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Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу
Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
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Авто
Subaru анонсировал новый Outback
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Египетское руководство проинформировало Вашингтон об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в прессе называют "арабским НАТО".
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Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
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Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца
Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.
Обновлено в 03:18
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.
Обновлено в 02:49
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк случайно стали участниками пляжного шоу
Джей Старретт и Кори Брукс снимали боксерскую тренировку на фоне моря для шоу «Ex On The Beach» («Экс на пляже»).
Обновлено в 03:30
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне
Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Футбол
Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ
Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:29
Здоровье
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
В американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц одной из больниц. Об этом сообщает Inside Edition.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»
Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
«Разрез или три прокола»: намекнувшего на взятку врача сняли на видео
Год назад отец пациентки снял на видео акушерку, вымогающую у него взятку.
Обновлено в 03:06
Здоровье
В Южной Корее решили отменить многолетний запрет на аборты
Конституционный суд Южной Кореи в четверг постановил отменить запрет на проведение абортов в стране, передает агентство Yonhap.
Обновлено в 02:35