СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублейРоссийская газета 07:05

с чего всё началось

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2 млрд 180 млн рублей, а рыночная оценивается в 10 млрд рублей.

Происшествия Происшествия Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Происшествия Происшествия В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимской райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Происшествия Происшествия Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

Происшествия Происшествия Женщина в Москве не послушала дворника и погибла при падении снега В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.

Происшествия Происшествия Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли "По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.

Происшествия Происшествия На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.

Происшествия Происшествия СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.

Происшествия Происшествия Автомобиль сбил пешехода на юго-востоке Москвы Автомобиль сбил пешехода на Люблинской улице в Юго-Восточном округе Москвы, водитель скрылся с места автоаварии.

Происшествия Происшествия Представитель Ковалева не сочла угрозой бою обвинения в избиении

Происшествия Происшествия В Сочи осудили инженера МУПа за смерть мальчика в ливневке Инженер МУП "Водосток", признанный виновным в гибели семилетнего мальчика в ливневой канализации в Сочи, приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Происшествия Происшествия Пожар в типографии в Петербурге мог произойти после взрыва боеприпаса Пожар в типографии в Петербурге мог произойти после взрыва боеприпаса времен ВОВ, хранившегося в здании поисковиками.

Происшествия Происшествия Адвокат Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на арест рэпера в Краснодаре

Происшествия Происшествия СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.

Происшествия Происшествия Автомобиль въехал в остановку в Петербурге