Происшествия
СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублейРоссийская газета 07:05
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2 млрд 180 млн рублей, а рыночная оценивается в 10 млрд рублей.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) России заявил об обнаружении доказательств того, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, а также его бизнес-партнеры Борис Криводубский и Сергей Самсонов фактически владели землей на сумму около 2,2 млрд рублей, говорится в заявлении ведомства.Новая газета06:35
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СКР нашел у экс-главы Серпуховского района еще собственности на 2,2 млрд рублей
Национальная служба новостей06:17
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Происшествия
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Происшествия
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СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне
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