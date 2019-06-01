Происшествия
СК показал видео задержания экс-главы Ивановской областиЖурналистская правда 09:25
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что экс-руководитель Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин были задержаны. Следствие подозревает их в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.
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В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
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