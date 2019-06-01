СК показал видео задержания экс-главы Ивановской областиЖурналистская правда 09:25

В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что экс-руководитель Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин были задержаны. Следствие подозревает их в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей.

Армия и оружие ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Шоу-бизнес Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила» В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Технологии Эксперты рассказали, как 5G может улучшить дополненную реальность По мнению экспертов, благодаря новому формату связи большой толчок в развитии получит технология дополненной реальности.

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Общество Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Здоровье Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Культура Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Происшествия В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.

Политика Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.

Происшествия Роспотребнадзор рассказал, как россиян обманывают в автосалонах В ведомстве уверены, что подобные мошеннические схемы действуют во многих автосалонах и обман потребителей носит систематический характер.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.