Происшествия
Появилось видео задержания экс-губернатора Ивановской областиРБК 11:16
Следственный комитет России опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. На записи показан дом чиновника, а также обнаруженные у него деньги и документы. Коньков был задержан в своем доме в деревне Шуренцево под Иваново, его отправили на допрос.
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В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
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