Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета ШишканаИзвестия 05:43
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
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По данным следствия он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также он проверяется на причастность к другим преступлениям.
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, бывший владелец ФК «Сатурн» Олег Шишканов задержан по подозрению в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также членов её семьи.RT на русском08:27
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Хоккей
«Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле
Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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СМИ: «Яндекс» и «Тинькофф Банк» ведут переговоры о слиянии. Они обсуждали это в Петербурге
«Яндекс», как пишет издание, ответил, что не исключает сотрудничества с банком в рамках проекта «Яндекс.Пиво».
Обновлено в 11:38
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Космос
Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Происшествия
Двое детей погибли при купании на реке Лене
Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
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Политика
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Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
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Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
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Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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Шоу-бизнес
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Долгое время супруги не могли завести детей, но после многочисленных неудачных попыток забеременеть певица все же смогла подарить возлюбленному наследников — близнецов Эдди и Нельсона.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
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Экономика
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Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
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Игры
Сталкинг в опасных местах из S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в Urban Explorer
В Интернете опубликовали новый трейлер, демонстрирующий геймплей игры Urban Explorer, которая повествует о сталкерстве в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. В процессе игры геймерам необходимо будет изучать заброшенные строения, покинутые населенные пункты и зоны отчуждения, избегая при этом опасности.
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Игры
Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3
Автор YouTube-канала 4K Video Source добавил в Crysis 3 функцию трассировки лучей в реальном времени.
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Футбол
«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
Обновлено в 09:07
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04