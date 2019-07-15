Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета ШишканаИзвестия 05:43

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
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Светлана Петренко
По данным следствия он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также он проверяется на причастность к другим преступлениям.
— Светлана ПетренкоСпорт-Экспресс 09:21
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 Следственного комитета России, бывший владелец ФК «Сатурн» Олег Шишканов задержан по подозрению в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также членов её семьи.
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