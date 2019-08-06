Происшествия
СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в АчинскеРБК 08:40
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
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