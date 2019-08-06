с чего всё началось

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском

Шоу-бизнес Глюкоза прокомментировала слухи о разводе Практически две недели Глюкоза держала поклонников в неведении, совершенно не реагируя на разговоры о ее расставании с Александром Чистяковым спустя 13 лет брака.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Политика В парламенте Индии одобрили законопроект о статусе Кашмира Нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.

Футбол Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол» Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.

Технологии «ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами «ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Экономика Власти и бизнес оценили итоги пятилетнего продэмбарго Минсельхоз в июне признал, что Россия не выполнила пороговые значения показателей продовольственной безопасности по молоку и молочным продуктам в 2018 году: производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 1,5% и составило 30,6 млн тонн, однако оказалось на 2,1% ниже планового значения.

Происшествия Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Технологии В России AliExpress открывает первые уличные магазины Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.

Космос Россия вооружится системой подзарядки космических спутников Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.

Экономика МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Здоровье Новый метод лечения рака внедрили в Свердловском онкодиспансере В Свердловском онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения рака простаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Происшествия Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Происшествия На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.