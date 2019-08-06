Происшествия

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под АчинскомВести.Ru 08:45

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
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В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает
 Следственный комитет России.
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