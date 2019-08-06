с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.

СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском

Происшествия Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого ребенка на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.

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Политика ОИК повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Технологии Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Армия и оружие Полет Ту-142 над водами Тихого океана завершился успешно Оба самолета принадлежат Тихоокеанскому флоту. Отмечается, что выполненный в нейтральном воздушном пространстве полет был плановым.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Политика Посол США в России подал в отставку Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.

Политика Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Политика МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Технологии ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов В ФСБ информацию пока не комментируют. Отметим, КЦ РФ для борьбы с фишинговыми сайтами привлекает не только НКЦКИ.

Политика Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".

Авто Легендарный Rolls-Royce Silver Ghost был продан за рекордную сумму Показатель стал настолько впечатляющим, что за моделью Rolls-Royce 40/50 HP закрепилось название Silver Ghost.

Здоровье На Филиппинах разразилась эпидемия лихорадки Денге Министерство здравоохранения Филиппин объявило о наличии в стране эпидемии лихорадки Денге.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.

Общество Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Армия и оружие На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Финансы Доллар и евро подешевели почти на рубль Не устоял и рубль: вечером курс доллара обновил максимум за три месяца – 65,61 руб.

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Транспорт В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.