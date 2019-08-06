с чего всё началось

По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа. Из-за ЧП было эвакуировано порядка 16 тысяч человек.

СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн.

Технологии «ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.

Наука Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную Специалисты Принстонского университета разработали способ опреснения соленой воды. Ученые усовершенствовали метод мембранной перегонки.

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Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Политика Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро "Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.

Политика Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Политика Украина нашла «альтернативу» российскому топливу Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Армия и оружие В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Происшествия Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Общество Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.

Наука От деменции после 50 защищает социальная активность Исследователи из Великобритании обнаружили новый фактор риска возрастной деменции – социальную активность.

Космос В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.

Авто Коллекционер купил 112-летний Rolls-Royce за 5 миллиардов рублей Новому владельцу пришлось отдать за автомобиль, возраст которого перевалил через 112-летнюю отметку, 75 миллионов долларов США, в переводе на наши деньги это немыслимые 4,9 миллиарда рублей.

Футбол Ахмат — Оренбург 2:1 Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Футбол ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона» Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".