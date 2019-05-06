СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в ШереметьевоРБК вчера в 16:40

Из 78 человек, находившихся на борту лайнера Sukhoi Superjet 100, который загорелся в аэропорту Шереметьево, выжили 37, сообщает Следственный комитет России в своем WhatsAp.

СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

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