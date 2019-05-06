Пожар на самолёте в Шереметьево

СК подтвердил гибель 41 человека в трагедии в «Шереметьево»Телеканал Санкт-Петербург 18:38

В 18:40 борт Москва - Мурманск начал резкое снижение. Хвостовая часть самолета горела, валил черный дым. Борт совершил жесткую посадку, после чего началась экстренная эвакуация пассажиров и членов экипажа.
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Светлана Петренко
На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
— Светлана ПетренкоLenta.ru 15:00

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