Пожар на самолёте в Шереметьево
СК подтвердил гибель 41 человека в трагедии в «Шереметьево»Телеканал Санкт-Петербург 18:38
В 18:40 борт Москва - Мурманск начал резкое снижение. Хвостовая часть самолета горела, валил черный дым. Борт совершил жесткую посадку, после чего началась экстренная эвакуация пассажиров и членов экипажа.
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На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
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