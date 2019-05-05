Пожар на самолёте в Шереметьево

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человекаВести.Ru 16:44

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.
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Светлана Петренко
На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
— Светлана ПетренкоLenta.ru 15:00

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