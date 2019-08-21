Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах.

с чего всё началось

...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...

Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника.

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