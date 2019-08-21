Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах.

с чего всё началось

...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы. Об этом сообщает адвокат Алексей Паршин, передает РИА "Новости". По его словам, жизнь девочек неоднократно подвергалась опасности.

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