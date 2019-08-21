Происшествия
СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерямАБН вчера в 19:14
СК РФ подтвердил факты домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя, сообщает «Коммерсантъ».
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...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...
с чего всё началось
Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах.Коммерсантъвчера в 15:32
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Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Экономика
Инфляция в России превысит 10 процентов
Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 09:38
Авто
В сентябре АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Энергетика
Венесуэльская PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» до $1,1 млрд
Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 июня 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $1,1 млрд, говорится в материалах российской компании.
Обновлено в 09:42
Общество
Жители Мурманской области могут уменьшить налоги на жилье
Эксперты напоминают, что кадастровая стоимость - это основа расчёта налога на недвижимое имущество.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Политика
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» во втором матче на Кубке Латвийской железной дороги.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию
В эфире "24 канала" экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, что США поставили Киев перед выбором: или власти отказываются от ядерного оружия, или против Украины вводят санкции.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 03:09
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Максим Виторган уличил Константина Богомолова во лжи
Обновлено в 09:40
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Обновлено в 08:11