Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерямРИА Новости вчера в 17:38
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...
с чего всё началось
Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.Коммерсантъвчера в 15:32
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Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Российский теннисист Андрей Рублев смог пробиться во второй круг турнира ATP250 в Уинстон-Cейлеме в США.
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Коллеги Назаровой озвучили, кто будет опекуном внучки актрисы
У внучки Назаровой остался еще один опекун – сестра покойного супруга актрисы.
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
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75% жителей России строят планы на будущее
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Обновлено в 00:52
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Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
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Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков
За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
США запустили запрещенную по договору о РСМД ракету
Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещенной прекратившим действие со 2 августа Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено 19 августа в 13:50
Политика
Учителя пока не мешают выборам Мосгордумы
Профсоюз «Учитель» призвал их задуматься об участии в работе избиркомов Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали «заведомо неправовыми».
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Сибири произошла серия землетрясений
Обновлено в 00:58
Политика
Трамп: Салливан может стать послом США в России
Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая
Осмелюсь предположить, что налицо отражение складывающегося понимания внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".
Обновлено в 01:29
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ
Футбольный клуб "Краснодар" в среду встретится с греческим "Олимпиакосом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
В России разрабатывают новый компактный пистолет для спецподразделений, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Баскетбол
Кириленко: если Блатту нужна будет помощь от РФБ или от меня, он её получит
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация и он лично готовы оказать любую помощь бывшему наставнику сборной России Дэвиду Блатту, у которого диагностирован рассеянный склероз.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире
Ведущие программы «Курьер» телекомпании «Рустави-2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во вторник вечером заявили, что уходят с канала в знак протеста против решения руководства ТВ уволить ряд журналистов, включая Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 13:59
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Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
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«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
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Обновлено вчера в 08:51
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Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
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