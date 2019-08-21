Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерямРИА Новости 17:38

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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с чего всё началось

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах.
Коммерсантъ15:32

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«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

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Коммерсантъ15:32

Адвокат не исключил прекращение дела против сестер Хачатурян

Телеканал 360°16:33

Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

ТАСС16:27

Адвокат сестер Хачатурян заявил о возможном прекращении уголовного дела

Известия16:07

Адвокат допустил прекращение уголовных дел против сестер Хачатурян

РБК16:37

СК отказался возбуждать дело об истязаниях и насилии в отношении Михаила Хачатуряна

Эхо Москвы16:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
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Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию

Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
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Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
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Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США, добавив, что этот диалог длится уже несколько месяцев.
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Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
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Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.
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С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
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Арам Хачатурян
Советский композитор
Советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, четырёх Сталинских премий, Государственной премии СССР и Государственной премии Армянской ССР.
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