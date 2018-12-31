с чего всё началось

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Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

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Происшествия Происшествия Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

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Происшествия Происшествия СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.

Происшествия Происшествия Специалисты опасаются дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске этим утром.

Происшествия Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки–водителя BlaBlaCar

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Политика Политика МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.

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Транспорт Транспорт В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида» Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.

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Происшествия Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске