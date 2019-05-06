СК озвучил версии авиакатастрофы в ШереметьевоРИА Новости 04:05

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Гаджеты Сбербанк запатентовал умный холодильник Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявку, ранее поданную российским Сбербанком, на так называемый «умный холодильник».

Происшествия Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала этого года в России было продано 131 800 автомобилей с правым рулем, что на 3% больше аналогичного показателя 2018 года.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).

Политика Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов» Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.

Общество Заработали новые правила идентификации в мессенджерах С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.

Гаджеты «М.Видео» займется fashion-электроникой На старте новая категория fashion смарт-часов насчитывает более десяти моделей, которые доступны эксклюзивно в интернет-магазине «М.Видео»: серия Gen4 от Fossil, в том числе, линейки Explorist и Venture, а также Falster 2 от Skagen.

Политика Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.

Космос Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Общество В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".