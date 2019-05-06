Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в ШереметьевоРИА Новости 04:05

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Читать в источнике
Светлана Петренко
Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
— Светлана ПетренкоНовая газета 03:53

Подробнее о событии

СКР назвал основные версии катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ04:09

СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево

ТАСС04:22

СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево

RT на русском06:13

«Повалил черный дым»: пожар в самолете унес жизни 41 человека

РИА Новости07:03

В СКР рассказали об основных версиях крушения Superjet 100 в «Шереметьево»

Интерфакс03:58

СК назвал основные версии крушения SSJ-100 в Шереметьево

Московский Комсомолец04:19

СКР: нехватка квалификации пилотов входит в число версий ЧП в Шереметьеве

Экономика сегодня04:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Обновлено в 05:45
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта

В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак

Обновлено в 05:52
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ

Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Гаджеты

Xiaomi может выпустить флагманский смартфон «Геракл»

Характеристики нового флагманского смартфона компании Xiaomi с кодовым названием Hercules («Геркулес», или «Геракл») появились в Сети.
Обновлено в 02:54
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Политика

РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия

16-летняя Надя Ежова, пропавшая в Нижнем Новгороде, найдена погибшей

Обновлено в 06:48
ещё по теме
Главное