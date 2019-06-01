Происшествия

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской областиPiter.tv 09:13

Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-главу региона вязли под стражу 31 мая.
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Светлана Петренко
В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
— Светлана ПетренкоКомсомольская правда 04:45

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Соцсети о задержании бывшего губернатора ивановского края Конькова

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Задержание экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова ВИДЕО

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РИА Новости09:16

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