Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской областиPiter.tv 09:13
Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-главу региона вязли под стражу 31 мая.
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В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
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