Происшествия

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской областиРИА Новости 09:16

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета.
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Светлана Петренко
В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
— Светлана ПетренкоКомсомольская правда 04:45

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URA.Ru04:52

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

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Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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