Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской областиРИА Новости 09:16
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета.
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В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
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