Происшествия
СК опубликовал видео с задержанным АбызовымRambler News Service 06:38
Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео с задержанным экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым. На кадрах видно, как бывшего чиновника помещают в автозак. 26 марта СКР возбудил против Абызова и его соучастников уголовное дело.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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