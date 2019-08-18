Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под УльяновскомРИА Новости 10:19
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью. На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия.
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Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Обновлено в 13:10
Происшествия
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Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
Обновлено в 09:55
Футбол
Сёмин признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
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Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Футбол
Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу
Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Обновлено в 12:01
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В столкновениях в секторе Газа получили ранения 77 палестинцев
Еще десятки человек пострадали от удушья В результате столкновений с армией Израиля у границ сектора Газа получили ранения 77 палестинцев, пишет РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 15:58
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Футбол
Дзюбу могут дисквалифицировать за слова о позорном судействе
Обновлено в 08:00
Происшествия
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено в 00:46
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04