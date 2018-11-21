Происшествия
СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьеве
СК опубликовал видео с места инцидента в ШереметьевеRT на русском17:37
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
RT на русском17:37
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