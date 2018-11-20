Происшествия

СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьево
РИА Новости
16:52

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, запись опубликован на странице СК в Twitter.
РИА Новости16:52

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СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьево

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