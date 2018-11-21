Происшествия

СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьеве
RT на русском
02:19

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.
RT на русском02:19
с чего всё началось
"По предварительным данным, сегодня около 20:10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением Шереметьево - Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина", - сообщил Следственный комитет РФ в своем Twitter
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