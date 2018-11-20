Происшествия
СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьеве
СК опубликовал видео с места инцидента в ШереметьевеRT на русском17:37
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
RT на русском17:37
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В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины
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Во Владивостоке загорелся строящийся жилищный комплекс
Спасатели тушат строящийся жилищный комплекс (ЖК) "Маринист" в центре Владивостока, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
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Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек
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В волгоградской больнице год работал лжехирург
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Трагедия произошла на Мадагаскаре. 38-летний британец Джон Пол Макаллистер приехал на остров отметить собственное исцеление от рака.
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