Происшествия
СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьеве
СК опубликовал видео с места инцидента в ШереметьевеRT на русскомвчера в 17:37
Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели молодого человека на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
RT на русскомвчера в 17:37
с чего всё началось
"По предварительным данным, сегодня около 20:10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением Шереметьево - Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина", - сообщил Следственный комитет РФ в своем Twitter.ТАССвчера в 14:01
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СК начал проверку после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево
Агентство Москвавчера в 15:21
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