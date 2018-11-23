Происшествия

СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии
RT на русском
02:46

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.
RT на русском02:46
Светлана Петренко
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 02:37
с чего всё началось
В ведомстве отметили
, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
RT на русском02:46

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Газета.Ru02:48
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Обновлено в 05:18
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Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос

Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
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СК возбудил дело по факту избиения детей скакалкой

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Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге

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ФСБ сообщила о пытках пациентов в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники УФСБ выявили два реабилитационных центра для алко- и наркозависимых в Саратове, где насильно удерживали и пытали более 40 человек.
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Владельца сгоревшей «Зимней вишни» объявили в международный розыск

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В СК прокомментировали алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

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Уголовное дело против рэпера Хаски не возбуждали, сообщил источник

Уголовное дело против рэпера Хаски пока не возбуждено, идёт проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
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В США двое подростков угнали одномоторный самолет

Двух подростков 14 и 15 лет арестовали в США после того, как они угнали одномоторный самолет в американском штате Юта и вылетели на нем в соседний город, сообщает местный телеканал KSL-TV со ссылкой на управление шерифа округа Юинта.
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Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь

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Российский военный деятель
Российский военный лётчик, подполковник. Имел квалификацию лётчика-снайпера. Возглавлял службу безопасности полётов в Липецком авиацентре. С сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. 24 ноября 2015 года его самолёт был сбит турецким истребителем над горами Туркмен, Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.
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