Происшествия
Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.
RT на русском02:46
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
с чего всё началось
В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.RT на русском02:46
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