с чего всё началось

Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в разбое умер во время допроса в Москве МВД начало проверку по факту смерти подозреваемого в разбое во время допроса в отделении полиции в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30 Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Происшествия Происшествия Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.

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