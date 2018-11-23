Армия и оружие

СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии
RT на русском
02:46

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.
RT на русском02:46
Светлана Петренко
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 02:37
с чего всё началось
В ведомстве отметили
, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
RT на русском02:46

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