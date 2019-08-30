Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

СК опубликовал ролик о протестах в Москве

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