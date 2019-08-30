Происшествия
РБКСК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
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Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Российская газета 03:05
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Футбол
«Спартак» вылетел от «Браги» в Лиге Европы
LoginCasino.com 05:16
Игры
Продажи «Ведьмака 3» выросли по сравнению с прошлым годом
В первой половине 2019 года «Ведьмак 3: Дикая Охота» продалась лучше, чем за аналогичный период прошлого года.
CyberSport.ru 03:30
Шоу-бизнес
Лолита похудела из-за расставания с мужем
Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом.
News.ru вчера в 18:38
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
Сотрудники головного офиса японского автомобильного концерна Toyota, расположенного в одноименном городе в префектуре Айти, в пятницу были эвакуированы из-за произошедшего в здании задымления.
ТАСС 05:19
Происшествия
NBC: в Нью-Йорке задержали подозреваемого в организации теракта
Власти США задержали 19-летнего жителя Нью-Йорка по подозрению в том, что он планировал теракт от имени группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС 04:04
Хоккей
Александр Кадейкин: «Нам не надо вспоминать, как прошли „Металлург“ и „Автомобилист“»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Спорт БИЗНЕС Online 05:45
Общество
Жители Доходного дома Елисеевых ввели плату за вход в парадную
Город+ вчера в 03:28
Здоровье
Минздрав: на российском рынке появится препарат «Фризиум»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что от двух до трех тысяч детей в России, которые страдают эпилепсией, нуждаются в данном препарате.
Новые Известия 02:32
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Авто
Lexus рассказал о возможном преемнике суперкара LFA
По понятной причине, компания обеспокоена возможным отсутствием спроса на приемника модели LFA, учитывая, что люди не спешили к местным дилерами Lexus, дабы разместить заказ на двухместное заднеприводное купе.
CarsWeek.ru 02:01
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия
В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.
ТАСС 04:56
Здоровье
В Рязани спасли пациента, от которого отказались в московской клинике
В рязанском кардиодиспансере спасли пациента, которому не сумели помочь в столичной клинике.
Московский Комсомолец 03:42
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Финансы
«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток
«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).
Ведомости вчера в 08:59
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34