Происшествия

РБКРБКСК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
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