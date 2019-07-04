Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублейГазета.Ru вчера в 09:59
По данным агентства, Кельбах обвиняется в злоупотреблении своими полномочиями. Как отмечается, своими действиями экс-глава "Автодора" причинил государству ущерб более чем в 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в "Автодоре" сделали заявление по поводу уголовного дела.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).РБКвчера в 10:06
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В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха
Ведомостивчера в 17:12
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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
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Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
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Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
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Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем
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Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
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Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с посощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
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Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
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Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
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У библейских филистимлян нашли европейские гены
Обновлено 03 июля в 14:00
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика
Военным и сотрудникам правоохранительных органов поднимут зарплату
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
Обновлено в 01:43
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Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
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В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт
В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Космос
SpaceX потеряла еще три спутника в космосе
30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.
Обновлено в 00:24
Интернет
Владельцев «Яндекс.Станции» лишат доступа к сериалам ivi
Официально компания не раскрывает объемы продаж, но в марте 2019 года компания рассказала, что только за февраль-март 2019 года она продала более 10 тыс устройств.
Обновлено в 00:51
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено вчера в 10:32
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В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Интернет
Facebook случайно показал искусственный интеллект
Facebook и компания никак не могут «настроить картинку» Вчерашний сбой в работе Facebook и Instagram обнажил работу искусственного интеллекта соцсети.
Обновлено вчера в 19:33
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В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
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Путин прибыл в Италию с однодневным визитом
Владимир Путин прибыл в Италию с официальным визитом.
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