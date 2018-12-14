Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»
Известия
18:46

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.
Известия18:46
с чего всё началось
На руководителя московского хлебозавода «Черкизово» завели уголовное дело из-за невыплаты работникам предприятия зарплат на 10 млн руб., сообщается на сайте
 ГСУ СКР по Москве.
Коммерсантъ17:47

Подробнее о событии

Следственный комитет возбудил дело о невыплате зарплат в «Черкизово»

Вечерняя Москва17:24

В отношении руководителя хлебозавода «Черкизово» возбуждено уголовное дело

Эхо Москвы17:05

Столичный СК возбудил дело о невыплате гендиректором ОАО «Черкизово» зарплат на 10 млн руб

Агентство Москва15:22

Возбуждено дело о невыплате зарплат работникам хлебозавода «Черкизово»

Москва 2415:39

Долг московского хлебозавода «Черкизово» по зарплате превысил 10 млн рублей

ТАСС15:37

Голодовка на хлебозаводе: рабочие московского «Черкизово» требуют свои зарплаты

BFM.ru13:56

Рабочие «Черкизово» объявили голодовку

Рамблер07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия

При взрыве газа в доме на Украине погибли два человека

Обновлено в 17:57
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Задержан вице-губернатор Псковской области

В отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова ведутся следственные действия, сообщается на портале государственных органов региона.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали

Футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты дела о драке в Москве нанесли потерпевшим легкий вред здоровью, что подтверждает судебно-медицинская экспертиза.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках

Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов

Обновлено в 16:32
Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех

Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей

Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга - столкнулись 12 автомобилей.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Начальник СвЖД арестован за взятку

Обновлено в 08:47
Происшествия

В Сочи пятеро детей отравились психоактивными лекарствами

В Сочи пятеро детей отравились психоактивными медицинскими препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Цвет один, требования разные: «желтые жилеты» захватывают мир

Свои "желтые жилеты" вслед за Парижем появились в Лондоне. Десятки человек перекрыли движение на Вестминстерском мосту в британской столице.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

Обновлено в 10:30
Происшествия

Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели

В центре небольшого городка Керколди местный житель упал с верхушки только что установленной для праздника ели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Суд утвердил отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни

Ессентукский городской суд признал правомерным отказ следствия в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 27 жителей Чечни, о которых сообщала "Новая газета" в своих публикациях.
Обновлено в 14:19
Главное