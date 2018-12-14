с чего всё началось

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.

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