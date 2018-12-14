Происшествия
Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.
Известиявчера в 18:46
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с чего всё началось
На руководителя московского хлебозавода «Черкизово» завели уголовное дело из-за невыплаты работникам предприятия зарплат на 10 млн руб., сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.Коммерсантъвчера в 17:47
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Столичный СК возбудил дело о невыплате гендиректором ОАО «Черкизово» зарплат на 10 млн руб
Агентство Москвавчера в 15:22
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