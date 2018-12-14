Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»
Известия
вчера в 18:46

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.
Известиявчера в 18:46
с чего всё началось
На руководителя московского хлебозавода «Черкизово» завели уголовное дело из-за невыплаты работникам предприятия зарплат на 10 млн руб., сообщается на сайте
 ГСУ СКР по Москве.
Коммерсантъвчера в 17:47

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СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»

Известиявчера в 18:46

Следственный комитет возбудил дело о невыплате зарплат в «Черкизово»

Вечерняя Москвавчера в 17:24

Столичный СК возбудил дело о невыплате гендиректором ОАО «Черкизово» зарплат на 10 млн руб

Агентство Москвавчера в 15:22

Возбуждено дело о невыплате зарплат работникам хлебозавода «Черкизово»

Москва 24вчера в 15:39

Долг московского хлебозавода «Черкизово» по зарплате превысил 10 млн рублей

ТАССвчера в 15:37

Голодовка на хлебозаводе: рабочие московского «Черкизово» требуют свои зарплаты

BFM.ruвчера в 13:56

Рабочие «Черкизово» объявили голодовку

Рамблервчера в 07:05
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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Лиссабоне.
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Происшествия

Перуанского дайвера «раздуло» после рыбалки

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В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках

Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.
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Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.
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Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга - столкнулись 12 автомобилей.
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Макрон в Страсбурге почтил память жертв теракта 11 декабря

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Происшествия

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Суд утвердил отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни

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