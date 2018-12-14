с чего всё началось

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.

Происшествия Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек

Происшествия Происшествия В Приамурье шесть человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД Ранее URA.RU передавало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Происшествия Происшествия У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.

Происшествия Происшествия Под завалами обрушившегося на Украине дома нашли два тела Спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в городе Фастове на Украине, сообщил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

Происшествия Происшествия В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Лиссабоне.

Происшествия Происшествия Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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Происшествия Происшествия Перуанского дайвера «раздуло» после рыбалки

Происшествия Происшествия В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.

Происшествия Происшествия Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.

Происшествия Происшествия В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга - столкнулись 12 автомобилей.

Происшествия Происшествия Макрон в Страсбурге почтил память жертв теракта 11 декабря Жертвами преступника стали четыре человека, еще 11 по-прежнему остаются в больницах.

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Происшествия Происшествия Аэропорт Волгограда перестал принимать самолеты из-за метели Волгоградский аэропорт закрыт из-за непогоды, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной воздушной гавани.