Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»
Известия
вчера в 18:46

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.
Известиявчера в 18:46
с чего всё началось
На руководителя московского хлебозавода «Черкизово» завели уголовное дело из-за невыплаты работникам предприятия зарплат на 10 млн руб., сообщается на сайте
 ГСУ СКР по Москве.
Коммерсантъвчера в 17:47

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Генеральный директор хлебозавода «Черкизово» в Москве объявлен в розыск

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