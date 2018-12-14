с чего всё началось

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Происшествия Происшествия В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов В пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне не менее 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов.

Происшествия Происшествия В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции. У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

Происшествия Происшествия Под завалами обрушившегося на Украине дома нашли два тела

Происшествия Происшествия На вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

Происшествия Происшествия Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Происшествия Происшествия Аэропорт Волгограда перестал принимать самолеты из-за метели

Происшествия Происшествия В Индии самолет вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва Самолет, следовавший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели и принадлежащий индийской авиакомпании IndiGo, вынужденно возвратился в аэропорт взлета из-за поступившего сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает 15 декабря телеканал NDTV.

Происшествия Происшествия Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.

Происшествия Происшествия Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех.

Происшествия Происшествия Полицейские из Солсбери рассказали о «спасении Скрипалей» Двое полицейских из Солсбери Алекс Коллинс и Трэйси Холлоуэй рассказали о том, как они оказывали экстренную помощь экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в день якобы отравления их боевым отравляющим веществом.

Происшествия Происшествия В Сочи пятеро детей отравились психоактивными лекарствами В Сочи пятеро детей отравились психоактивными медицинскими препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Происшествия Происшествия Перуанского дайвера «раздуло» после рыбалки Дайвер из Перу Алехандро Рамос пострадал от декомпрессионной болезни после того, как был вынужден всплыть с глубины, в результате его тело оказалось "раздуто", сообщает издание Metro.

Происшествия Происшествия В ДТП в Якутии пострадали 12 человек