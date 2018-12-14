с чего всё началось

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве в пятницу, 14 декабря.

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Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Происшествия Происшествия Около 70 тыс полицейских мобилизованы во Франции из-за новых протестов

Происшествия Происшествия В Индии самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва Самолет индийской авиакомпании IndiGo, направлявшийся из Мумбая в Лакхнау, совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту.

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Происшествия Происшествия В Москве мужчина напал с ножом на полицейского Мужчина в Москве ударил полицейского ножом в область сердца, сотрудника спас бронежилет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Происшествия В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов В пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне не менее 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов.

Происшествия Происшествия Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.

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Происшествия Происшествия В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт Из-за снегопада и метели аэропорт Волгограда перестал отправлять и принимать самолеты. Три рейса отправлены на запасные аэродромы.

Происшествия Происшествия Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина Адвокат Игорь Бушманов в беседе с телеканалом «360» заявил о завершении всех экспертиз по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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