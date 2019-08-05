Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Финансы На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Общество Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Армия и оружие Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе возросло Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.

Футбол Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Космос На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.

Авто Японская NEC представила «летающий автомобиль» Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.

Хоккей Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс» Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Футбол «Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».

Технологии Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.