Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 09:53

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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У знакомых фигуранта дела о «массовых беспорядках», объявленного в розыск, проходят обыски

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