Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Футбол Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Политика Американцы нашли на Украине соперника Путину Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.

Происшествия В Красноярском крае произошли взрывы на территории воинской части На территории воинской части в Ачинске в Красноярском крае произошли взрывы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района .

Шоу-бизнес В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.

Финансы США признали Китай валютным манипулятором Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Футбол Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Политика Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав» Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 22 Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Наука Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.

Политика Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату выборов в нижнюю и верхнюю палату парламента страны.

Транспорт В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.

Гаджеты HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4 HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке, говорится в сообщении крупнейшего банка страны.

Политика Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.